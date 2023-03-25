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Шустов Матфей
Шустов Матфей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Дата смерти
01.12.1850
Пол
Мужской
Отец
Шустов Иван Филиппов
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Шустов Иван Филиппов
Мать: не указана
Смерть
01.12.1850
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