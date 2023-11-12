Максина Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1845

Сын: Горемыкин Евсевий Максимович

Отец ребёнка: Максин Максим Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.01.1852

Сын: Максин Петр Максимович

Отец ребёнка: Максин Максим Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.04.1854

Сын: Максин Георгий Максимович

Отец ребёнка: Максин Максим Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.04.1856

Дочь: Максина Александра Максимовна

Отец ребёнка: Максин Максим Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.11.1858

Сын: Максин Степан Максимович

Отец ребёнка: Максин Максим Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.11.1858

Сын: Максин Андрей Максимович

Отец ребёнка: Максин Максим Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Максим Никифорович

Смерть
Неизвестно
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