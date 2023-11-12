Максина Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.06.1845
Сын: Горемыкин Евсевий Максимович
Отец ребёнка: Максин Максим Никифорович
Рождение ребёнка
31.01.1852
Отец ребёнка: Максин Максим Никифорович
Рождение ребёнка
20.04.1854
Сын: Максин Георгий Максимович
Отец ребёнка: Максин Максим Никифорович
Рождение ребёнка
11.04.1856
Дочь: Максина Александра Максимовна
Отец ребёнка: Максин Максим Никифорович
Рождение ребёнка
25.11.1858
Отец ребёнка: Максин Максим Никифорович
Рождение ребёнка
25.11.1858
Отец ребёнка: Максин Максим Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно