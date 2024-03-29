Москвитина (Капустина) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвитина (Капустина) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1929

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1929

Отец: Капустин Григорий Федорович

Мать: Капустина (Разинкина) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвитин Владимир Данилович

Рождение ребёнка
24.06.1967

Дочь: Апарина (Москвитина) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Москвитин Владимир Данилович

Рождение ребёнка
07.05.1970

Сын: Москвитин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Москвитин Владимир Данилович

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