Москвитина (Капустина) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1929
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1967
Дочь: Апарина (Москвитина) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Москвитин Владимир Данилович
Рождение ребёнка
07.05.1970
Сын: Москвитин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Москвитин Владимир Данилович