Бухнер Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бухнер Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бухнер) Алена Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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