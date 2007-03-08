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Камзин Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1937

Дата смерти

08.03.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камзина (Исаева) Таисия Владимировна

Рождение ребёнка
16.02.1961

Сын: Камзин Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Камзина (Исаева) Таисия Владимировна

Рождение ребёнка
21.05.1964

Дочь: Павлова (Камзина) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Камзина (Исаева) Таисия Владимировна

Смерть
08.03.2007

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