Камзин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1937
Дата смерти08.03.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1961
Мать ребёнка: Камзина (Исаева) Таисия Владимировна
Рождение ребёнка
21.05.1964
Дочь: Павлова (Камзина) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Камзина (Исаева) Таисия Владимировна
Смерть
08.03.2007