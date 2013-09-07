Камзина (Исаева) Таисия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1938
Дата смерти07.09.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1938
Отец: Исаев Владимир
Мать: Исаева Ксения
Рождение ребёнка
16.02.1961
Отец ребёнка: Камзин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
21.05.1964
Дочь: Павлова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Камзин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.2013