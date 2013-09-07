Камзина (Исаева) Таисия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камзина (Исаева) Таисия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1938

Дата смерти

07.09.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1938

Отец: Исаев Владимир

Мать: Исаева Ксения

Рождение ребёнка
16.02.1961

Сын: Камзин Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Камзин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
21.05.1964

Дочь: Павлова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Камзин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камзин Иван Васильевич

Смерть
07.09.2013
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