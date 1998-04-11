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Волжанкин Александр Валентинович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

17.01.1966

Дата смерти

11.04.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1966

Отец: Волжанкин Валентин Захарович

Мать: Волжанкина Нина Степановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
1987

Жена: Волжанкина Галина Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.02.1988

Сын: Волжанкин Александр Александрович

Мать ребёнка: Волжанкина Галина Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.07.1996

Сын: Волжанкин Денис Александрович

Мать ребёнка: Волжанкина Галина Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
11.04.1998
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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