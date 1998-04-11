Волжанкин Александр Валентинович
Место рождения
Дата рождения17.01.1966
Дата смерти11.04.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1966
Бракосочетание
1987
Рождение ребёнка
08.02.1988
Сын: Волжанкин Александр Александрович
Мать ребёнка: Волжанкина Галина Александровна
Рождение ребёнка
19.07.1996
Сын: Волжанкин Денис Александрович
Мать ребёнка: Волжанкина Галина Александровна
Смерть
11.04.1998