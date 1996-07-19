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Волжанкин Денис Александрович
Волжанкин Денис Александрович
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Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
19.07.1996
Пол
Мужской
Отец
Волжанкин Александр Валентинович
1966 г.р.
Мать
Волжанкина (Мосейкина) Галина Александровна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1996
Отец:
Волжанкин Александр Валентинович
Мать:
Волжанкина Галина Александровна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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