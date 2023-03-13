Суслова Наталья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова Наталья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сусловъ Степанъ

Рождение ребёнка
1780

Сын: Сусловъ Ефимъ

Отец ребёнка: Сусловъ Степанъ

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Суслова) Марья

Отец ребёнка: Сусловъ Степанъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Суслова) Дарья

Отец ребёнка: Сусловъ Степанъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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