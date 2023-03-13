Суслова Наталья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сусловъ Степанъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сусловъ Ефимъ
Отец ребёнка: Сусловъ Степанъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Суслова) Марья
Отец ребёнка: Сусловъ Степанъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Суслова) Дарья
Отец ребёнка: Сусловъ Степанъ