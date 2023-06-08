Чорикова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Чориков Кузьма Степанович
Отец ребёнка: Чериков Степан Васильевич
Рождение ребёнка
10.10.1854
Дочь: Чорикова Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Чериков Степан Васильевич
Рождение ребёнка
21.05.1856
Дочь: Чорикова (Чорикова) Мария Степановна
Отец ребёнка: Чериков Степан Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.1861
Сын: Чориков Михаил Степанович
Отец ребёнка: Чериков Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно