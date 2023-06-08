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Чорикова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чериков Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Чориков Кузьма Степанович

Отец ребёнка: Чериков Степан Васильевич

Рождение ребёнка
10.10.1854

Дочь: Чорикова Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Чериков Степан Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.05.1856

Дочь: Чорикова (Чорикова) Мария Степановна

Отец ребёнка: Чериков Степан Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.07.1861

Сын: Чориков Михаил Степанович

Отец ребёнка: Чериков Степан Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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