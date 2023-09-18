Трунова Александра Нистофоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Трунова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Трунов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Трунова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Трунов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Трунов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Трунов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Трунов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Трунов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Трунов Михаил Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно