Трунова Александра Нистофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрунова Александра Нистофоровна

Трунова Александра Нистофоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Трунова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Трунов Михаил Филиппович

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Трунова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Трунов Михаил Филиппович

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Трунов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Трунов Михаил Филиппович

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Трунов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Трунов Михаил Филиппович

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Трунов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Трунов Михаил Филиппович

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трунов Михаил Филиппович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close