Трунов Михаил Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрунов Михаил Филиппович

Трунов Михаил Филиппович

Место рождения

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Трунов Филипп Никитович

Мать: не указана

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Трунова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Трунова Александра Нистофоровна

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Трунова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Трунова Александра Нистофоровна

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Трунов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Трунова Александра Нистофоровна

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Трунов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Трунова Александра Нистофоровна

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Трунов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Трунова Александра Нистофоровна

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трунова Александра Нистофоровна

Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close