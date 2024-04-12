Трунов Михаил Филиппович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1943
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Трунов Филипп Никитович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Трунова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Трунова Александра Нистофоровна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Трунова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Трунова Александра Нистофоровна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Трунов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Трунова Александра Нистофоровна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Трунов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Трунова Александра Нистофоровна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Трунова Александра Нистофоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943