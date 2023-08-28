Рощупкина (Ишкова) Апросинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощупкина (Ишкова) Апросинья Иванова

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Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рощупкина) Анна Карповна

Отец ребёнка: Рощупкин Поликарп Ильин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рощупкина) Ольга Карповна

Отец ребёнка: Рощупкин Поликарп Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рощупкин Поликарп Ильин

Рождение ребёнка
24.09.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рощупкин Поликарп Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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