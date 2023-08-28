Рощупкина (Ишкова) Апросинья Иванова
Место рождения
Дата рожденияДо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рощупкина) Анна Карповна
Отец ребёнка: Рощупкин Поликарп Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рощупкина) Ольга Карповна
Отец ребёнка: Рощупкин Поликарп Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рощупкин Поликарп Ильин
Смерть
Неизвестно