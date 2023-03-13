Москвичевъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвичевъ Семенъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Москвичевъ Архипъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Москвичевъ Иванъ

Мать ребёнка: Москвичева Акулина Андреева

Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1733

Сын: Москвичевъ Семенъ

Мать ребёнка: Москвичева Акулина Андреева

Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1739

Сын: Москвичевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Москвичева Акулина Андреева

Муратова, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвичева Акулина Андреева

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