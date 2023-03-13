Москвичевъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Москвичевъ Архипъ
Рождение ребёнка
1722
Сын: Москвичевъ Иванъ
Мать ребёнка: Москвичева Акулина Андреева
Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1733
Сын: Москвичевъ Семенъ
Мать ребёнка: Москвичева Акулина Андреева
Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1739
Сын: Москвичевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Москвичева Акулина Андреева
Муратова, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно