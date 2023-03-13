Москвичева Акулина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвичева Акулина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1693 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Москвичевъ Иванъ

Отец ребёнка: Москвичевъ Семенъ

Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1733

Сын: Москвичевъ Семенъ

Отец ребёнка: Москвичевъ Семенъ

Муратова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1739

Сын: Москвичевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Москвичевъ Семенъ

Муратова, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвичевъ Семенъ

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