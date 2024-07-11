Верещагин Игнатий Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерещагин Игнатий Ларионович

Верещагин Игнатий Ларионович

Место рождения

Оренбургская, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

11.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Верещагин Ларион

Мать: не указана

Оренбургская, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Лукьяновна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Верещагин Тихон Игнатьевич

Мать ребёнка: Евдокия Лукьяновна

Рождение ребёнка
22.10.1906

Дочь: Верещагина Просковья Игнатьевна

Мать ребёнка: Евдокия Лукьяновна

Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Лукьяновна

Рождение ребёнка
27.05.1910

Дочь: Верещагина Феодосия Игнатьевна

Мать ребёнка: Евдокия Лукьяновна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Верещагин Борис Игнатьевич

Мать ребёнка: Евдокия Лукьяновна

Рождение ребёнка
04.11.1913

Сын: Верещагин Виктор Игнатьевич

Мать ребёнка: Евдокия Лукьяновна

Рождение ребёнка
26.12.1920

Дочь: Блохина Екатерина Игнатьевна

Мать ребёнка: Евдокия Лукьяновна

Смерть
11.05.1938
Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.