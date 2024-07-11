Верещагин Игнатий Ларионович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти11.05.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Верещагин Ларион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Лукьяновна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Верещагин Тихон Игнатьевич
Мать ребёнка: Евдокия Лукьяновна
Рождение ребёнка
22.10.1906
Дочь: Верещагина Просковья Игнатьевна
Мать ребёнка: Евдокия Лукьяновна
Рождение ребёнка
1908
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Лукьяновна
Рождение ребёнка
27.05.1910
Дочь: Верещагина Феодосия Игнатьевна
Мать ребёнка: Евдокия Лукьяновна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Верещагин Борис Игнатьевич
Мать ребёнка: Евдокия Лукьяновна
Рождение ребёнка
04.11.1913
Сын: Верещагин Виктор Игнатьевич
Мать ребёнка: Евдокия Лукьяновна
Рождение ребёнка
26.12.1920
Дочь: Блохина Екатерина Игнатьевна
Мать ребёнка: Евдокия Лукьяновна
Смерть
11.05.1938
Владивосток, Владивостокский, Приморский край