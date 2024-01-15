(Толоцкая) Елена Никтополионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Толоцкая) Елена Никтополионовна

Место рождения

14-я Линия, д.31, кв.24 (место жит.)

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Толоцкий Никтополион Петрович

Мать: Толоцкая Вера

14-я Линия, д.31, кв.24 (место жит.)
Место жительства
Неизвестно
В. О., 14-я линия, д. 31, кв. 24
Смерть
?.03.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Блокада Ленинграда
Похороны
Неизвестно
Пискаревское кладбище, Санкт-Петербург
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