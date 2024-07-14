Золотова Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти28.10.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Пуговкина Ксения Максимовна
Отец ребёнка: Золотов Максим Ильич
Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
28.10.1897
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2651, стр. 491