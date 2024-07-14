Золотова Надежда Алексеевна 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Золотова Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

28.10.1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Пуговкина Ксения Максимовна

Отец ребёнка: Золотов Максим Ильич

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
28.10.1897
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2651, стр. 491

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