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Туровский Афанасий Иванович

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Место рождения

Туровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

03.09.1899

Дата смерти

15.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1899

Отец: Туровский Иван Семёнович

Мать: Туровская Прасковья Васильевна

Туровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туровская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
12.03.1921

Дочь: Туровская Лидия Афанасьевна

Мать ребёнка: Туровская Анна Ивановна

Туровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Туровский Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Туровская Анна Ивановна

Туровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.04.1927

Сын: Туровский Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Туровская Анна Ивановна

Туровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.11.1931

Сын: Туровский Анатолий Афанасьевич

Мать ребёнка: Туровская Анна Ивановна

Туровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.01.1934

Дочь: Туровская Раиса Афанасьевна

Мать ребёнка: Туровская Анна Ивановна

Туровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
15.08.1965

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