Туровский Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения03.09.1899
Дата смерти15.08.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туровская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1921
Дочь: Туровская Лидия Афанасьевна
Мать ребёнка: Туровская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Туровский Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Туровская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.1927
Сын: Туровский Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Туровская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1931
Сын: Туровский Анатолий Афанасьевич
Мать ребёнка: Туровская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
09.01.1934
Дочь: Туровская Раиса Афанасьевна
Мать ребёнка: Туровская Анна Ивановна
Смерть
15.08.1965