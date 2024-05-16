Дзюба Александр Николаевич Между 1953 и 1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дзюба Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1953 и 1954

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1953 и 1954

Отец: не указан

Мать: Дзюба (Скрипкина) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дзюба Андрей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дзюба Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дзюба Наталья Александровна

Мать ребёнка: не указана

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