Дзюба Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1953 и 1954
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1953 и 1954
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дзюба Андрей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дзюба Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дзюба Наталья Александровна
Мать ребёнка: не указана