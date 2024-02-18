Кроха Параскева Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кроха Параскева Евстафьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

06.05.1899 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1878 ст.

Сын: Кроха Иоаким Иларионович

Отец ребёнка: Кроха Иларион Тихонович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1882 ст.

Дочь: Кроха Ксения Иларионовна

Отец ребёнка: Кроха Иларион Тихонович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
06.05.1899 ст.
Покровское, Чернігівська область
Похороны
07.05.1899 ст.
Покровское, Чернігівська область

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