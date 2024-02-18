Кроха Параскева Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти06.05.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1878 ст.
Отец ребёнка: Кроха Иларион Тихонович
Рождение ребёнка
16.01.1882 ст.
Дочь: Кроха Ксения Иларионовна
Отец ребёнка: Кроха Иларион Тихонович
Смерть
06.05.1899 ст.
Похороны
07.05.1899 ст.