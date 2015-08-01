Кривошеев Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1957
Дата смерти01.08.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1982
Дочь: Кривошеева Оксана Анатольевна
Мать ребёнка: Кривошеева Наталья Томовна
Рождение ребёнка
17.01.1983
Сын: Кривошеев Иван Анатольевич
Мать ребёнка: Кривошеева Наталья Томовна
Рождение ребёнка
09.11.1996
Дочь: Кривошеева Алексеева Анастасия Анатольевна
Мать ребёнка: Кривошеева Наталья Томовна
Смерть
01.08.2015