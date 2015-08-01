Кривошеев Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеев Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1957

Дата смерти

01.08.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1982

Дочь: Кривошеева Оксана Анатольевна

Мать ребёнка: Кривошеева Наталья Томовна

Рождение ребёнка
17.01.1983

Сын: Кривошеев Иван Анатольевич

Мать ребёнка: Кривошеева Наталья Томовна

Рождение ребёнка
09.11.1996

Дочь: Кривошеева Алексеева Анастасия Анатольевна

Мать ребёнка: Кривошеева Наталья Томовна

Смерть
01.08.2015
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