Собко (Дроганова) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Муж: Собко Иван Назарович
Отец ребёнка: Собко Иван Назарович
Дочь: Собко Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Собко Иван Назарович
Дочь: Собко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Собко Иван Назарович
Дочь: Собко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Собко Иван Назарович
Дочь: Белобок (Собко) Марина Ивановна
Отец ребёнка: Собко Иван Назарович
Дочь: Шиян (Собко) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Собко Иван Назарович
Дочь: Собко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Собко Иван Назарович
Отец ребёнка: Собко Иван Назарович
Отец ребёнка: Собко Иван Назарович
Дочь: Собко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Собко Иван Назарович
Дочь: Собко Домникия Ивановна
Отец ребёнка: Собко Иван Назарович
Сын: Собко Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Собко Иван Назарович
Дочь: Собко Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Собко Иван Назарович
Сын: Собко Ефим Иванович
Отец ребёнка: Собко Иван Назарович
Дочь: Собко Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Собко Иван Назарович