Собко (Дроганова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собко (Дроганова) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1880
Бракосочетание
03.02.1880

Муж: Собко Иван Назарович

Рождение ребёнка
30.10.1880

Сын: Собко Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Собко Иван Назарович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Собко Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Собко Иван Назарович

Рождение ребёнка
27.02.1882

Дочь: Собко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Собко Иван Назарович

Рождение ребёнка
15.12.1882

Дочь: Собко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Собко Иван Назарович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Белобок (Собко) Марина Ивановна

Отец ребёнка: Собко Иван Назарович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Шиян (Собко) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Собко Иван Назарович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Собко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Собко Иван Назарович

Рождение ребёнка
26.05.1888

Сын: Собко Георгий Иванович

Отец ребёнка: Собко Иван Назарович

Рождение ребёнка
17.03.1890

Сын: Собко Алексей Иванович

Отец ребёнка: Собко Иван Назарович

Рождение ребёнка
04.04.1892

Дочь: Собко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Собко Иван Назарович

Рождение ребёнка
07.01.1894

Дочь: Собко Домникия Ивановна

Отец ребёнка: Собко Иван Назарович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Собко Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Собко Иван Назарович

Рождение ребёнка
01.03.1898

Дочь: Собко Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Собко Иван Назарович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Собко Ефим Иванович

Отец ребёнка: Собко Иван Назарович

Рождение ребёнка
22.07.1902

Дочь: Собко Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Собко Иван Назарович

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