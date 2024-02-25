Мацкова (Павлова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацкова (Павлова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.02.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1934

Отец: не указан

Мать: Павлова (Гаркуша) Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацкова Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Мацков Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацков Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Мацков Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мацков Геннадий

Смерть
Неизвестно

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