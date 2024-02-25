Мацкова (Павлова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.02.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1934
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мацкова Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Мацков Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мацков Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Мацков Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мацков Геннадий
Смерть
Неизвестно