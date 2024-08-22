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Безсонов Евкл Иванович

Место рождения

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

04.08.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1836 ст.

Отец: Безсонов Иван Ермолаевич

Мать: Юдина Наталья Кузьминична

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
12.01.1855

Жена: Шурыгина Татьяна Стефановна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Петропавловский собор ГААК ф.26, оп1,дю562 отец рядовой Сибирского линейного батальона №10 Сефан Егорович Шурыгин
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Безсонова Анна Евпл

Мать ребёнка: Шурыгина Татьяна Стефановна

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.08.1860 ст.

Дочь: Безсонова Олимпиада Евпловна

Мать ребёнка: Шурыгина Татьяна Стефановна

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Безсонов Яков Евпл

Мать ребёнка: Шурыгина Татьяна Стефановна

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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