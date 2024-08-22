Безсонов Евкл Иванович
Место рождения
Дата рождения04.08.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1836 ст.
Бракосочетание
12.01.1855
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Петропавловский собор ГААК ф.26, оп1,дю562 отец рядовой Сибирского линейного батальона №10 Сефан Егорович Шурыгин
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Безсонова Анна Евпл
Мать ребёнка: Шурыгина Татьяна Стефановна
Рождение ребёнка
01.08.1860 ст.
Дочь: Безсонова Олимпиада Евпловна
Мать ребёнка: Шурыгина Татьяна Стефановна
Рождение ребёнка
1865 ст.
Сын: Безсонов Яков Евпл
Мать ребёнка: Шурыгина Татьяна Стефановна
Смерть
Неизвестно