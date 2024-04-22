Понкратов Ефрем Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Понкратов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Мерзликина Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
1717
Сын: Понкратов Михей Ефремович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Понкратова Софья Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Понкратова Степанида Ефремовна
Смерть
Неизвестно