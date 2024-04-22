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Понкратов Ефрем Сергеевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Понкратов Сергей Федорович

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Мерзликина Анна Ефремовна

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Понкратов Михей Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Понкратова Софья Ефремовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Понкратов Петр Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Понкратова Степанида Ефремовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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