Семенова Агафья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1904
Отец ребёнка: Семенов Козьма Сергеевич
Рождение ребёнка
29.03.1906
Отец ребёнка: Семенов Козьма Сергеевич
Рождение ребёнка
13.06.1909
Отец ребёнка: Семенов Козьма Сергеевич
Рождение ребёнка
14.06.1910
Дочь: Семенова Мария Козьминична
Отец ребёнка: Семенов Козьма Сергеевич
Смерть
Неизвестно