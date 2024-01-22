Семенова Агафья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Агафья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Козьма Сергеевич

Рождение ребёнка
03.03.1904

Сын: Семенов Павел Козьмич

Отец ребёнка: Семенов Козьма Сергеевич

Рождение ребёнка
29.03.1906

Сын: Семенов Георгий Козьмич

Отец ребёнка: Семенов Козьма Сергеевич

Рождение ребёнка
13.06.1909

Сын: Семенов Тихон Козьмич

Отец ребёнка: Семенов Козьма Сергеевич

Рождение ребёнка
14.06.1910

Дочь: Семенова Мария Козьминична

Отец ребёнка: Семенов Козьма Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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