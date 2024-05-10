Фокина (Фокина) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения20.04.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1880 ст.
№ 8. рождена 20 апреля 1880 г., крещена 20. Александра. Деревни Пятинской крестьянин Алексей Иванов Фокин и его законная жена Евдокия Дмитриева оба православные Восприемница родная мать Наталья Федоро... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно