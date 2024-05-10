Фокина (Фокина) Александра Алексеевна 20.04.1880 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФокина (Фокина) Александра Алексеевна

Фокина (Фокина) Александра Алексеевна

Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

20.04.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1880 ст.

Отец: Фокин Алексей Иванович

Мать: Фокина (Косшанина) Евдокия Дмитриевна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 8. рождена 20 апреля 1880 г., крещена 20. Александра. Деревни Пятинской крестьянин Алексей Иванов Фокин и его законная жена Евдокия Дмитриева оба православные Восприемница родная мать Наталья Федоро... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.