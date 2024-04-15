(Гончаренко) Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гончаренко) Феодосия Григорьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

25.05.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1900 ст.

Отец: Гончаренко Григорий Фомич

Мать: Гончаренко Параскева Кузьминична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HG-3?i=357&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
25.05.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HG-3?i=357&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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