Баринова (Воронина) Матрона Михайлова
Место рождения
Дата рождения27.03.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1876 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баринова Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Баринов Алексей Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баринов Алексей Матвеев
Крещение
28.03.1876 ст.
Андрей Егоров Воронин Дев Прасковья Яковлева Воронина
Восприемник
28.05.1891 ст.
Девица Никита Андрей Михайлов Пыжев и Варвара Григорьева
Восприемник
19.09.1893 ст.
Девица Михаил Иван Терентьев Юров и Анна Михайлова(Воронина?)
Бракосочетание
31.10.1894 ст.
Ему 20 ей 18 По жениху Андрей Степанов Абросимов Михаил Степанов Абросимов Петр Васильев Долганов По невесте Андрей Егоров Воронин Пааел Иванов Воронин Солдат Александр Егоров Воронин
Рождение ребёнка
19.07.1913 ст.
Отец ребёнка: Баринов Алексей Матвеев
Смерть
Неизвестно