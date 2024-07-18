Баринова (Воронина) Матрона Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринова (Воронина) Матрона Михайлова

Место рождения

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.03.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1876 ст.

Отец: Воронин Михаил Егоров

Мать: Воронина (Рябова) Пелагея Игнатьева

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баринова Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Баринов Алексей Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баринов Павел Алексеев

Отец ребёнка: Баринов Алексей Матвеев

Крещение
28.03.1876 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Андрей Егоров Воронин Дев Прасковья Яковлева Воронина
Восприемник
28.05.1891 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Девица Никита Андрей Михайлов Пыжев и Варвара Григорьева
Восприемник
19.09.1893 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Девица Михаил Иван Терентьев Юров и Анна Михайлова(Воронина?)
Бракосочетание
31.10.1894 ст.

Муж: Баринов Алексей Матвеев

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Ему 20 ей 18 По жениху Андрей Степанов Абросимов Михаил Степанов Абросимов Петр Васильев Долганов По невесте Андрей Егоров Воронин Пааел Иванов Воронин Солдат Александр Егоров Воронин
Рождение ребёнка
19.07.1913 ст.

Сын: Баринов Илья Алексеев

Отец ребёнка: Баринов Алексей Матвеев

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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