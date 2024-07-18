Баринов Алексей Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаринов Алексей Матвеев

Баринов Алексей Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874 ст.

Отец: Баринов Матвей

Мать: не указана

Возраст из брака
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баринова Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Баринова (Воронина) Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баринов Павел Алексеев

Мать ребёнка: Баринова (Воронина) Матрона Михайлова

Бракосочетание
31.10.1894 ст.

Жена: Баринова (Воронина) Матрона Михайлова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Ему 20 ей 18 По жениху Андрей Степанов Абросимов Михаил Степанов Абросимов Петр Васильев Долганов По невесте Андрей Егоров Воронин Пааел Иванов Воронин Солдат Александр Егоров Воронин
Военная служба
1913
При рождени сына указан как запаснрй рядовой
Рождение ребёнка
19.07.1913 ст.

Сын: Баринов Илья Алексеев

Мать ребёнка: Баринова (Воронина) Матрона Михайлова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.