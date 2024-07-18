Баринов Алексей Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874 ст.
Отец: Баринов Матвей
Мать: не указана
Возраст из брака
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баринова Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Баринова (Воронина) Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баринова (Воронина) Матрона Михайлова
Бракосочетание
31.10.1894 ст.
Ему 20 ей 18 По жениху Андрей Степанов Абросимов Михаил Степанов Абросимов Петр Васильев Долганов По невесте Андрей Егоров Воронин Пааел Иванов Воронин Солдат Александр Егоров Воронин
Военная служба
1913
При рождени сына указан как запаснрй рядовой
Рождение ребёнка
19.07.1913 ст.
Мать ребёнка: Баринова (Воронина) Матрона Михайлова
Смерть
Неизвестно