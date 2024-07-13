Ульянов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1952
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Владимир Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.10.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
2007