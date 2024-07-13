Ульянов Иван Николаевич 1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульянов Иван Николаевич

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Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1952

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1922 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ульянова (Маликова) Мария Андреевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Владимир Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.10.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
2007

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