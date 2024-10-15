Жабина (Беляева) Мелания Константиновна 30.12.1867 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Жабина (Беляева) Мелания Константиновна

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

30.12.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1843 г.р.

Муж

1868 г.р.

Дети

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1901 г.р.
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1909 г.р.

Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
30.12.1867 ст.

Отец: Беляев Константин Ильич

Мать: Беляева (Полунина) Елена Флоровна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/40
Бракосочетание
20.10.1891 ст.

Муж: Жабин Иван Михайлович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ff1101b1-0be9-461f-96b9-7f5a210c51af/147
Рождение ребёнка
22.10.1893 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жабин Иван Михайлович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.07.1899 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жабин Иван Михайлович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.07.1901 ст.

Дочь: (Жабина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Жабин Иван Михайлович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/121
Рождение ребёнка
08.03.1904 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жабин Иван Михайлович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.10.1909 ст.

Сын: Жабин Иван Иванович

Отец ребёнка: Жабин Иван Михайлович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/26
Смерть
Неизвестно

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