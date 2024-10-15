Жабина (Беляева) Мелания Константиновна
Место рождения
Дата рождения30.12.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1867 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/40
Бракосочетание
20.10.1891 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ff1101b1-0be9-461f-96b9-7f5a210c51af/147
Рождение ребёнка
22.10.1893 ст.
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Рождение ребёнка
17.07.1899 ст.
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Рождение ребёнка
09.07.1901 ст.
Дочь: (Жабина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Жабин Иван Михайлович
https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/121
Рождение ребёнка
08.03.1904 ст.
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Рождение ребёнка
08.10.1909 ст.
Сын: Жабин Иван Иванович
Отец ребёнка: Жабин Иван Михайлович
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/26
Смерть
Неизвестно