Рожнов Максим Иванович 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рожнов Максим Иванович

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Иван Никитович

Мать: Пелагея Ивановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Прижит в крестьянстве
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожнова Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Рожнов Акиндин Максимович

Мать ребёнка: Рожнова Дарья Андреевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Рожнова Степанида Максимовна

Мать ребёнка: Рожнова Дарья Андреевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Рожнова Ульяна Максимовна

Мать ребёнка: Рожнова Дарья Андреевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Рожнова Соломонида Максимовна

Мать ребёнка: Рожнова Дарья Андреевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.09.1806 ст.

Дочь: Рожнова Евлампия Максимовна

Мать ребёнка: Рожнова Дарья Андреевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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