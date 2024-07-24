Рожнов Максим Иванович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Иван Никитович
Мать: Пелагея Ивановна
Прижит в крестьянстве
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рожнова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Рожнов Акиндин Максимович
Мать ребёнка: Рожнова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Рожнова Степанида Максимовна
Мать ребёнка: Рожнова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Рожнова Ульяна Максимовна
Мать ребёнка: Рожнова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Рожнова Соломонида Максимовна
Мать ребёнка: Рожнова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
04.09.1806 ст.
Дочь: Рожнова Евлампия Максимовна
Мать ребёнка: Рожнова Дарья Андреевна
Смерть
Неизвестно