Чучева (Баранова) София Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чучев Анатолий Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
художник-педагог
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1977
Дочь: Светлана (Чучева) Загорная Анатольевна
Отец ребёнка: Чучев Анатолий Александрович