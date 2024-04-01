Чучева (Баранова) София Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чучева (Баранова) София Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1947

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чучев Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Чучев Анатолий Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
художник-педагог
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1977

Дочь: Светлана (Чучева) Загорная Анатольевна

Отец ребёнка: Чучев Анатолий Александрович

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