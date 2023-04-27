von Oettingen (von Oettingen) Anna
Место рожденияOettingen,Schwaben,,Germany
Дата рожденияОколо 1382
Дата смерти22.07.1442
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1382
Бракосочетание
1398
Муж: von Baden Bernhard
Рождение ребёнка
15.03.1399
Дочь: von Lichtenberg (von Baden) Anna
Отец ребёнка: von Baden Bernhard
Рождение ребёнка
25.01.1404
Дочь: von Baden-Baden (Zähringen) Margarethe
Отец ребёнка: von Baden Bernhard
Рождение ребёнка
15.03.1407
Сын: von Baden Jakob
Отец ребёнка: von Baden Bernhard
Смерть
22.07.1442