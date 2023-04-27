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von Oettingen (von Oettingen) Anna

Место рождения

Oettingen,Schwaben,,Germany

Дата рождения

Около 1382

Дата смерти

22.07.1442

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1382

Отец: von Oettingen Ludwig XII

Мать: von Öttingen (von Helfenstein) Beatrix von

Бракосочетание
1398

Муж: von Baden Bernhard

Рождение ребёнка
15.03.1399

Дочь: von Lichtenberg (von Baden) Anna

Отец ребёнка: von Baden Bernhard

Рождение ребёнка
25.01.1404

Дочь: von Baden-Baden (Zähringen) Margarethe

Отец ребёнка: von Baden Bernhard

Рождение ребёнка
15.03.1407

Сын: von Baden Jakob

Отец ребёнка: von Baden Bernhard

Смерть
22.07.1442

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