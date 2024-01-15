Вологина Прасковья Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1756
Сын: Гусев Иван Якимов
Отец ребёнка: Вологин Яким
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Вологин Афанасий Якимович
Отец ребёнка: Вологин Яким
Рождение ребёнка
1780
Сын: Вологин Федот Якимов
Отец ребёнка: Вологин Яким
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Вологина) Прасковья Якимова
Отец ребёнка: Вологин Яким
Смерть
Неизвестно