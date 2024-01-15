Вологина Прасковья Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологина Прасковья Якимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1756

Сын: Гусев Иван Якимов

Отец ребёнка: Вологин Яким

Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Вологин Афанасий Якимович

Отец ребёнка: Вологин Яким

Рождение ребёнка
1780

Сын: Вологин Федот Якимов

Отец ребёнка: Вологин Яким

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Вологина) Прасковья Якимова

Отец ребёнка: Вологин Яким

Смерть
Неизвестно

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