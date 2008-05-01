Фейсханов Рашид
Место рожденияс. Уразовка
Дата рождения02.01.1931
Дата смерти01.05.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1931
Отец: Фейсханов Абдулла
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фейсханова (Бедретдинова) Халифа
Рождение ребёнка
20.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фейсханова (Бедретдинова) Халифа
Смерть
01.05.2008
Похороны
Неизвестно