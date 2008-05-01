Фейсханов Рашид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФейсханов Рашид

Фейсханов Рашид

avatar

Место рождения

с. Уразовка

Дата рождения

02.01.1931

Дата смерти

01.05.2008

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1931

Отец: Фейсханов Абдулла

Мать: Фейсханова (Бедретдинова) Зухра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фейсханова (Бедретдинова) Халифа

Рождение ребёнка
19.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фейсханова (Бедретдинова) Халифа

Рождение ребёнка
20.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фейсханова (Бедретдинова) Халифа

Смерть
01.05.2008
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.