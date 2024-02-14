Гарипов Гумер (Мухамматгариф)
Место рожденияТатарская АССР, Лаишевский р-н, д. Именьково
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гарипова Галимя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хафизов Нурмахаммат
Мать ребёнка: Гарипова Галимя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гарипова Галимя
Рождение ребёнка
04.12.1936
Сын: Гарипов Нургали
Мать ребёнка: Гарипова Галимя
Смерть
Неизвестно