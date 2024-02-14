Гарипов Гумер (Мухамматгариф) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарипов Гумер (Мухамматгариф)

Место рождения

Татарская АССР, Лаишевский р-н, д. Именьково

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарипова Галимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хафизов Нурмахаммат

Мать ребёнка: Гарипова Галимя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарипова Галимя

Рождение ребёнка
04.12.1936

Сын: Гарипов Нургали

Мать ребёнка: Гарипова Галимя

Смерть
Неизвестно

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