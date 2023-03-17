Домарацкий Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домарацкий Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домарацкий Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Домарацкая Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домарацкая Тамара Иосифовна

Мать ребёнка: Домарацкая Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домарацкая Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Домарацкая Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домарацкая Валентина Иосифовна

Мать ребёнка: Домарацкая Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домарацкая Галина Иосифовна

Мать ребёнка: Домарацкая Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домарацкий Леонид Иосифович

Мать ребёнка: Домарацкая Наталья

Смерть
Неизвестно

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