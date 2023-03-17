Домарацкий Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домарацкий Михаил Иосифович
Мать ребёнка: Домарацкая Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домарацкая Тамара Иосифовна
Мать ребёнка: Домарацкая Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домарацкая Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Домарацкая Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домарацкая Валентина Иосифовна
Мать ребёнка: Домарацкая Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домарацкая Галина Иосифовна
Мать ребёнка: Домарацкая Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домарацкий Леонид Иосифович
Мать ребёнка: Домарацкая Наталья
Смерть
Неизвестно