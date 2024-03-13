Reifschneider Catharina Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Reifschneider Catharina Maria

Место рождения

Beideck (Talovka), Saratov, Russia

Дата рождения

31.03.1864

Дата смерти

?.05.1940

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1825 г.р.

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1864

Отец: Reh Johann Phillip

Мать: Reh Catharina Margaretha

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
03.08.1886

Сын: Reifschneider Jacob

Отец ребёнка: Reifschneider Johann Jacob

Kutter, Russia
Рождение ребёнка
20.05.1899

Сын: Reifschneider Henry

Отец ребёнка: Reifschneider Johann Jacob

Brooklyn, Kings, New York
Рождение ребёнка
1913

Сын: Reifsneider Henry

Отец ребёнка: Reifschneider Johann Jacob

United States
Место жительства
1935
Same House - Woodbine Street, A D 6, Queens, New York, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Reifschneider Johann Jacob

Смерть
?.05.1940
Brooklyn, Kings, New York, USA
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