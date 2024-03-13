Reifschneider Catharina Maria
Место рожденияBeideck (Talovka), Saratov, Russia
Дата рождения31.03.1864
Дата смерти?.05.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1864
Отец: Reh Johann Phillip
Мать: Reh Catharina Margaretha
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
03.08.1886
Сын: Reifschneider Jacob
Отец ребёнка: Reifschneider Johann Jacob
Kutter, Russia
Рождение ребёнка
20.05.1899
Сын: Reifschneider Henry
Отец ребёнка: Reifschneider Johann Jacob
Brooklyn, Kings, New York
Рождение ребёнка
1913
Сын: Reifsneider Henry
Отец ребёнка: Reifschneider Johann Jacob
United States
Место жительства
1935
Same House - Woodbine Street, A D 6, Queens, New York, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1940
Brooklyn, Kings, New York, USA