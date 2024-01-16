Рукосуева (Смолина) Лукерья (Гликерия) Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Смолин Фёдор
Бракосочетание
02.04.1828
МК 1828
Рождение ребёнка
1834
Сын: Рукосуев Спиридон Маркович
Отец ребёнка: Рукосуев Марк Василискович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Елена Марковна
Отец ребёнка: Рукосуев Марк Василискович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Рукосуев Тимофей Маркович
Отец ребёнка: Рукосуев Марк Василискович
Рождение ребёнка
21.10.1839
Дочь: Параскева (Парасковья) Марковна
Отец ребёнка: Рукосуев Марк Василискович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Рукосуев Спиридон Маркович Же
Отец ребёнка: Рукосуев Марк Василискович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Рукосуев Марк Василискович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Евдокия Марковна
Отец ребёнка: Рукосуев Марк Василискович
Смерть
Неизвестно