Рукосуева (Смолина) Лукерья (Гликерия) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукосуева (Смолина) Лукерья (Гликерия) Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Смолин Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
02.04.1828

Муж: Рукосуев Марк Василискович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
МК 1828
Рождение ребёнка
1834

Сын: Рукосуев Спиридон Маркович

Отец ребёнка: Рукосуев Марк Василискович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Елена Марковна

Отец ребёнка: Рукосуев Марк Василискович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Рукосуев Тимофей Маркович

Отец ребёнка: Рукосуев Марк Василискович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.10.1839

Дочь: Параскева (Парасковья) Марковна

Отец ребёнка: Рукосуев Марк Василискович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Рукосуев Спиридон Маркович Же

Отец ребёнка: Рукосуев Марк Василискович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1845

Сын: Рукосуев Агафон Маркович

Отец ребёнка: Рукосуев Марк Василискович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Евдокия Марковна

Отец ребёнка: Рукосуев Марк Василискович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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