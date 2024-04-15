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Кошелев Иван Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошелев Афанасий Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1896 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Кошелева Матрона Васильевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
01.09.1896 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Фекла Михайловна Шахурина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Матрона Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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