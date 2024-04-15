Кошелев Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кошелев Афанасий Филиппович
Рождение ребёнка
11.02.1896 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Кошелева Матрона Васильевна
Восприемник
01.09.1896 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Фекла Михайловна Шахурина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно