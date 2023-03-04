Кривошеина (Бушмелёва) Анастасия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Бушмелёва) Анастасия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

07.04.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Бушмелёв Пётр Евлампович

Мать: не указана

д. Бушмелёвская
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.11.1868 ст.

Муж: Кривошеин Василий Тарасович

Рождение ребёнка
04.03.1871 ст.

Сын: Кривошеин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Тарасович

Рождение ребёнка
13.11.1875 ст.

Дочь: Кривошеина (Кривошеина) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Тарасович

Рождение ребёнка
10.10.1882 ст.

Дочь: Кривошеина (Кривошеина) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Тарасович

Рождение ребёнка
28.08.1884 ст.

Дочь: (Кривошеина) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Тарасович

Рождение ребёнка
08.03.1887 ст.

Сын: Кривошеин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Тарасович

Рождение ребёнка
13.03.1888 ст.

Сын: Кривошеин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Тарасович

Рождение ребёнка
26.07.1890 ст.

Дочь: (Кривошеина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Тарасович

Смерть
07.04.1914 ст.

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