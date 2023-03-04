Кривошеина (Бушмелёва) Анастасия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти07.04.1914 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Бушмелёв Пётр Евлампович
Мать: не указана
д. Бушмелёвская
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.11.1868 ст.
Рождение ребёнка
04.03.1871 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1875 ст.
Дочь: Кривошеина (Кривошеина) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Кривошеин Василий Тарасович
Рождение ребёнка
10.10.1882 ст.
Дочь: Кривошеина (Кривошеина) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Кривошеин Василий Тарасович
Рождение ребёнка
28.08.1884 ст.
Дочь: (Кривошеина) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Кривошеин Василий Тарасович
Рождение ребёнка
08.03.1887 ст.
Рождение ребёнка
13.03.1888 ст.
Рождение ребёнка
26.07.1890 ст.
Дочь: (Кривошеина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кривошеин Василий Тарасович
Смерть
07.04.1914 ст.