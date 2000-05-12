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Даценко Тарас Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.2000

Отец: Парфиенов Сергей Геннадьевич

Мать: Даценко Лариса Сергеевна

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