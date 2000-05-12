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Даценко Тарас Сергеевич
Даценко Тарас Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.05.2000
Пол
Мужской
Отец
Парфиенов Сергей Геннадьевич
1974 г.р.
Мать
Даценко Лариса Сергеевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.2000
Отец:
Парфиенов Сергей Геннадьевич
Мать:
Даценко Лариса Сергеевна
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