Лысякова (Неустроева) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысяков Александр Викторович
Отец ребёнка: Лысяков Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Семенова (Лысякова) Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Лысяков Виктор Дмитриевич
Смерть
Неизвестно