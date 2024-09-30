Лысякова (Неустроева) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысякова (Неустроева) Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысяков Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысяков Александр Викторович

Отец ребёнка: Лысяков Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Семенова (Лысякова) Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Лысяков Виктор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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