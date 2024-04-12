Максимова-Кирова (Васильева-Галанина) Евдокия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Сын: Максимов-Киров Иоанн (Иван) Филиппович
Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович
Дочь: Максимова-Кирова Агрипина Филипповна
Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович
Дочь: Максимова-Кирова Соломония Филипповна
Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович
Дочь: Максимова-Кирова Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович
Дочь: Максимова-Кирова Наталья Филипповна
Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович
Дочь: Максимова-Кирова Иустина Филипповна
Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович
Дочь: Максимова-Кирова-Трошина Мария Филипповна
Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович
Дочь: Максимова-Кирова-Трошина Васса Филипповна
Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович
Сын: Максимов-Киров-Трошин Феодор Филиппович
Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович
Сын: Максимов-Киров-Трошин Евфимий Филиппович
Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович
Сын: Максимов-Киров-Трошин Василий Филиппович
Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович
Дочь: Максимова-Кирова-Трошина Анна Филипповна
Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович