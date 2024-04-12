Максимова-Кирова (Васильева-Галанина) Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова-Кирова (Васильева-Галанина) Евдокия Матвеевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.05.1878 ст.

Муж: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1879 ст.

Сын: Максимов-Киров Иоанн (Иван) Филиппович

Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1880 ст.

Дочь: Максимова-Кирова Агрипина Филипповна

Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович

Рождение ребёнка
28.07.1882 ст.

Дочь: Максимова-Кирова Соломония Филипповна

Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.07.1883 ст.

Дочь: Максимова-Кирова Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1884 ст.

Дочь: Максимова-Кирова Наталья Филипповна

Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.09.1885 ст.

Дочь: Максимова-Кирова Иустина Филипповна

Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.02.1891 ст.

Сын: Максимов-Киров-Трошин Харлампий Филиппович

Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1892 ст.

Дочь: Максимова-Кирова-Трошина Мария Филипповна

Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1894 ст.

Дочь: Максимова-Кирова-Трошина Васса Филипповна

Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.06.1895 ст.

Сын: Максимов-Киров-Трошин Феодор Филиппович

Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1898 ст.

Сын: Максимов-Киров-Трошин Евфимий Филиппович

Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.12.1899 ст.

Сын: Максимов-Киров-Трошин Василий Филиппович

Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1903 ст.

Дочь: Максимова-Кирова-Трошина Анна Филипповна

Отец ребёнка: Максимов-Кириллов Филипп Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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