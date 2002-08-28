Останин Владислав Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанин Владислав Дмитриевич

Останин Владислав Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.2002

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2002

Отец: Останин Дмитрий

Мать: Порохова Елена Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close