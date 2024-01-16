Сорокин Ефим Филиппович
Место рожденияд. Полутино
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
д. Полутино
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Сорокина Екатерина Алексеевна
д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Сорокина Екатерина Алексеевна
д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Сорокина Екатерина Алексеевна
д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Сорокина Екатерина Алексеевна
д. Минина Гора, Матино тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Минина Гора, Матино тож
Смерть
Неизвестно