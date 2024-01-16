Сорокин Ефим Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Ефим Филиппович

Место рождения

д. Полутино

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Сорокин Филипп Ларионович

Мать: Сорокина Евдокия Ефимовна

д. Полутино
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Сорокина Екатерина Алексеевна

д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Сорокина Екатерина Алексеевна

д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1780

Сын: Сорокин Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Сорокина Екатерина Алексеевна

д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сорокин Тимофей Ефимович

Мать ребёнка: Сорокина Екатерина Алексеевна

д. Минина Гора, Матино тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Екатерина Алексеевна

д. Минина Гора, Матино тож
Смерть
Неизвестно
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