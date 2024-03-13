Осьминина Неизвестно неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсьминина Неизвестно неизвестно

Осьминина Неизвестно неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осьминина Александра Флегонтовна

Отец ребёнка: Осьминин Флегонт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарвид Павла Флегонтовна

Отец ребёнка: Осьминин Флегонт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осьминин Иван Флегонтович

Отец ребёнка: Осьминин Флегонт

Смерть
Неизвестно
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