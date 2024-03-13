Осьминина Неизвестно неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осьминина Александра Флегонтовна
Отец ребёнка: Осьминин Флегонт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарвид Павла Флегонтовна
Отец ребёнка: Осьминин Флегонт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осьминин Иван Флегонтович
Отец ребёнка: Осьминин Флегонт
Смерть
Неизвестно